FirenzeViola Squadra che vince non si cambia...forse. Vanoli pensa all'undici anti-Juve con un grande dubbio

La Fiorentina potrebbe confermare lo stesso undici delle ultime uscite. Il principale dubbio riguarda chi affiancherà Ndour e Fagioli nel mezzo

La vittoria ritrovata a Reggio Emilia ha restituito un po' di ossigeno alla Fiorentina, che adesso vuole dare continuità ai risultati e soprattutto tornare a sorridere davanti al proprio pubblico. Domenica sera al Franchi arriva la Juventus, in una sfida dal peso importante per il cammino viola. L'obiettivo di Paolo Vanoli è interrompere un digiuno casalingo che dura dallo scorso aprile, affidandosi a un undici che potrebbe ricalcare in larga parte quello visto nelle ultime uscite.

A centrocampo in quattro per tre maglie



A centrocampo resta da sciogliere il principale dubbio della vigilia. Sono in quattro i calciatori viola a contendersi tre maglie da titolare, con i due grandi favoriti che restano Ndour e Fagioli e un terzo posto vacante conteso da Brescianini e Oulai, quest'ultimo protagonista di ottimi ingressi nelle ultime partite, così come Pedro Goncalves, che ha convinto con il suo impatto a gara in corso avuto al Mapei ma che parte comunque indietro nelle gerarchie. Le scelte definitive, tuttavia, arriveranno soltanto dopo le ultime valutazioni del tecnico, che oggi chiamerà a raccolta la squadra per la consueta seduta di rifinitura.



Pochi dubbi negli altri reparti



Per il resto, le indicazioni portano verso la conferma dell'undici di Reggio Emilia. In porta ci sarà De Gea, con Jimenez e Joao Mario sulle corsie esterne e la coppia Dragusin-Viery al centro della difesa. Ranieri viaggia verso il recupero, ma anche se venisse convocato partirà comunque dalla panchina. In attacco nessun dubbio sul tridente: Mastantuono e Njie agiranno ai lati di Pellegrino, riferimento offensivo della formazione viola.