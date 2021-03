SORRENTINO A FV, Dragowski giusto resti a Firenze

Nell'intervista concessa ieri alle nostre pagine, l'ex portiere Stefano Sorrentino ha commentato così il rendimento e il futuro di Dragowski: "Secondo me ha dimostrato pienamente di essere un portiere da Fiorentina. Poi chi è che non sbaglia al giorno d'oggi… Non credo che i problemi della squadra siano in porta, lo dico sinceramente. È giovane, ha già tante partite alle spalle e sono convinto che quando la difesa sarà rimessa un po' in ordine ne gioverà molto anche lui".

Nel futuro lo vede ancora a Firenze?

"Non sono un dirigente della Fiorentina ma certo non mi andrei ad avventurare con altri portieri. La società deve avere piena fiducia in lui".

