Sky o DAZN? Dove vedere Bologna-Fiorentina in televisione
FirenzeViola.it
Alle 15 scende in campo la Fiorentina a Bologna per la 21esima giornata di Serie A. Questo il programma televisivo completo della giornata:
21^ GIORNATA
18/01/2026 Domenica 12.30 Parma-Genoa DAZN
18/01/2026 Domenica 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN
18/01/2026 Domenica 18.00 Torino-Roma DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN
19/01/2026 Lunedì 18.30 Cremonese-Verona DAZN
19/01/2026 Lunedì 20.45 Lazio-Como DAZN
