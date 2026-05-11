FirenzeViola Serie B Femminile: sfuma il sogno di Rodolfo Vanoli e della Salernitana Women ai play-off

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Qualche tempo fa vi avevamo raccontato sulla pagine di Firenzeviola di Rodolfo Vanoli, fratello maggiore dell’attuale allenatore viola Paolo, e del suo tentativo, alla guida della Salernitana Women, di raggiungere la Serie B Femminile. Le campane, arrivate al secondo posto del Girone D della Serie C Femminile, si sono qualificate alle semifinali play-off, sorteggiate contro le piemontesi del Moncalieri Women. Queste ultime hanno avuto la meglio sulla formazione allenata da Vanoli per 2-0 ed essendo gara secca ha decretato la fine dei sogni di gloria per la compagine granata mandando in frantumi la chance di approdare in cadetteria.

Se dunque Paolo è riuscito domenica scorsa a raggiungere il traguardo di salvare la Fiorentina al termine di una stagione complicatissima e avendola presa in una situazione veramente drammatica, è rimasto col cerino in mano Rodolfo che al termine di una stagione molto positiva vede mancare il traguardo ad un passo dall’arrivo. Se il futuro dell’ex terzino viola sembra ormai deciso – con la riconferma a Firenze molto lontana -, rimane avvolto nel mistero quello del fratello maggiore. La Salernitana potrebbe decidere di riconfermarlo visto l’ottimo campionato comunque disputato in riva al Tirreno come potrebbe decidere di non confermarlo alla guida della propria squadra femminile.

I numeri di Rodolfo Vanoli sono molto diversi rispetto a quelli del fratello Paolo. Alla guida delle granata ha ottenuto quarantasei punti in venti partite disputate, frutto di quattordici vittorie, quattro pareggi e due sole sconfitte (entrambe contro la capolista), arrivando a sole tre lunghezze dalla prima piazza occupata dal Catania che è stato promosso direttamente in Serie B Femminile. Strade diverse, destini diversi ma i fratelli Vanoli confermano che il calcio è un vero e proprio affare di famiglia.