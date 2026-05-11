FirenzeViola Serie A Women: derby d’Italia spettacolare. Juventus in Champions League. La Fiorentina spinge il Genoa in Serie B

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L'appuntamento settimanale di Firenzeviola sull'andamento del campionato femminile

Nella penultima giornata di Serie A Women 2025-2026 si è definitivamente allineato il quadro con tutti i verdetti al loro posto. Rimaneva da sapere solo chi fosse la terza qualificata alla prossima Uefa Women’s Champions League e se il Genoa potesse, in un ultimo scatto d’orgoglio, togliersi dall’ultimo posto in classifica. Come capiremo tra poco questo non è accaduto.

Nel primo anticipo del sabato, Como e Napoli si sono spartiti la posta in palio in una partita senza reti in cui la differenza l’hanno fatta i portieri. Beretta per le partenopee e Gilardi per le lariane e non soltanto. Quest’ultima infatti ha dovuto abbandonare il campo in anticipo a causa di un problema muscolare regalando a Ruma l’esordio in Serie A Women. La neoentrata, in pieno recupero, neutralizza una velenosissima punizione dell’ex viola Bellucci salvando le compagne dalla sconfitta e mantenendo lo 0-0.

L’altro anticipo, quello di Genova, si è concluso con la vittoria della Fiorentina 3-2 sul campo del Genoa che dunque è aritmeticamente in Serie B Femminile. Grifone in vantaggio con la rete di Hilaj, vengono raggiunte da un tiro dalla distanza di Bredgaard e sorpassate nella ripresa grazie al primo sigillo in viola dell’olandese Ilse Van Der Zanden. Omarsdottir di testa poi porta il risultato sull’1-3 prima del ritorno delle padrone di casa che accorciano con Sondergaard. Non c’è più tempo però perché arriva il triplice fischio e le lacrime delle genoane che salutano la massima serie dopo solo una stagione.

La domenica si apre col 3-1 del Milan in casa contro il Parma. Rossonere avanti con Giorgia Arrigoni, subiscono il pareggio con una magia di Manon Uffren che ristabilisce l’equilibrio. Nella ripresa la doppietta della capitana Christy Grimshaw riporta il Diavolo avanti e consente alle ragazze di Bakker di portarsi a casa i tre punti.

Alle 15:00 il derby d’Italia a Biella e la Roma già matematicamente scudettata impegnata sul campo del Sassuolo ormai salvo. Goal e spettacolo tra Juventus ed Inter che si candida ad essere una delle gare più belle dell’intera stagione. Passano le nerazzurre dopo pochi minuti con la giovane Chiara Robustellini, prodotto del vivaio interista. Il pari arriva su angolo con una sfortunata autorete di Ivana Andrés. Si riportano avanti le ospiti ancora con Robustellini ma la Juventus pareggia su penalty con Bonansea. Rigore anche per l’Inter realizzato da Wullaert e, nel recupero del primo tempo, il goal del definitivo 3-3 con Vangasgaard. Nella ripresa accade poco o nulla.

Più in scioltezza la Roma che a Sassuolo passa con le reti di Freya Dorsin e nei secondi quarantacinque minuti raddoppia con la giovanissima attaccante Giulia Galli. Pilgrim fissa il punteggio sullo 0-3 con le giallorosse che la prossima settimana ospiteranno il Genoa retrocesso per poi far partire la festa scudetto al Tre Fontane.

La giornata si chiude a Formello con Lazio-Ternana. Le biancocelesti regolano 2-0 le umbre, ormai salve da un po’, con le reti di Goldoni (spettacolare colpo di tacco alla Ibrahimovic su calcio d’angolo) e della capitana Antonietta Castiello. Aquilotte che sono attese per l’ultima gara a Firenze dove contro la Fiorentina non ci sarà più l’Europa in ballo ma il quarto piazzamento in classifica finale.