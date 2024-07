SERIE A, Il derby di Empoli il 29 settembre al Castellani

FirenzeViola.it

Dall’estrazione dei calendari in programma in queste ore, arrivano già le prime date da cerchiare per i tifosi viola: in particolare, il derby fiorentino si giocherà il 29 settembre. Empoli-Fiorentina, in programma al Castellani, sarà uno dei match più interessanti della 6a giornata di Serie A. Dopo la trasferta empolese, per i ragazzi di Palladino la sfida in casa contro il Milan di Fonseca. Il ritorno al Franchi (Fiorentina-Empoli) sarà alla 34esima giornata, nel weekend del 27 aprile.