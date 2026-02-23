FirenzeViola Toto-formazione: tutti d'accordo, contro il Pisa la Fiorentina cambierà il meno possibile

Nel giorno del derby dell'Arno i principali quotidiani sportivi sono tutti d'accordo sulle scelte di formazione di Paolo Vanoli. Sarà un Fiorentina-Pisa all'insegna della continuità per i viola, reduci per la prima volta in stagione da due vittorie. Continuità non tanto rispetto alla sfida di giovedì sera in Conference contro lo Jagiellonia (dei titolari di Bialystok dovrebbe essercene soltanto uno, Luca Ranieri, dal 1') quanto rispetto alla vittoria di sabato scorso contro il Como. Un cambio sarà obbligato, perché Rolando Mandragora è squalificato. Anche qui, tutti d'accordo: sarà Cher Ndour a prendere il posto del numero otto. Per il resto la stessa formazione del Sinigaglia, con Solomon e Harrison ai lati dell'attacco e Moise Kean davanti, con Fagioli in regia e Brescianini a completare la mediana. Dietro, davanti a De Gea, Ranieri appunto assieme a Pongracic, sui lati Dodo e Parisi. L'unica discrepanza - sottigliezza più utile ai fini grafici che per altro - è legata al modulo. Per la Gazzetta dello Sport e il Corriere Fiorentino sarà 4-3-3, gli altri quotidiani dispongono la Fiorentina col 4-1-4-1. Ecco le probabili formazioni dei quotidiani:

Gazzetta dello Sport - Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon.

Corriere dello Sport - Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri Parisi; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Kean.

Tuttosport - Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri Parisi; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Kean.

Corriere Fiorentino - Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon.

La Nazione - Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri Parisi; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Kean.

FirenzeViola.it - Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri Parisi; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Kean.

