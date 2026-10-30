Tre minuti per Beto e Gonçalves? Il record però spetta a Matri

I cambi di Paolo Vanoli nelle ultime due gare hanno fatto molto discutere: a San Siro hanno cambiato la gara in negativo, dall'1-0 viola al 2-1 nerazzurro, al Franchi con l'Atalanta sono stati fatti a 3' dalla fine. In particolare ha sorpreso la scelta del tecnico viola contro la squadra di Sarri, quando ad entrare per così pochi minuti sono stati due giocatori d'esperienza come Beto e Gonçalves e non due giovani della Primavera a caccia dell'esordio e già per questo contenti di vedere il campo per sbloccare le presenze nelle statistiche. A quale pro fare 5 cambi se non servivano visto che la gara era ormai finita?

Il precedente di Matri

Eppure in passato c'è chi entrato ancora per meno tempo, appena 5 secondi. Il particolare record negativo, ma che ha fatto sorridere lo stesso protagonista, ha riguardato l'ex Fiorentina, quando era nelle fila del Milan, Alessandro Matri.

I fatti risalgono all'estate 2015, quando il Milan era allenato dal compianto Sinisa Mihajlovic e giocava un'amichevole con il Real Madrid a Shangai. Alessandro Matri era pronto a entrare in campo nei minuti di recupero ma il compagno di squadra Philippe Mexes se la prese comoda e al suo ingresso, appena 5 secondi, l'arbitro fischiò la fine della gara. La gara si decise però ai rigori e Matri ebbe almeno l'occasione di tirarne e trasformarne uno anche se il Milan poi perse 9-10.