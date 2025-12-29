Parma-Fiorentina 1-0, chi salvi tra i viola? Vota il sondaggio del Top Fv!

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:31Notizie di FV
di Redazione FV

Sbaglia ancora la Fiorentina in campionato. Nonostante la larga vittoria contro l'Udinese, la formazione viola torna alla sconfitta dopo neanche una settimana, uscendo ko dal Tardini di Parma per 1-0 (rete di Sorensen). Un'altra giornata nefasta, in cui come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo (in questo caso, il "meno peggiore") tra le fila di Vanoli. Ecco il link:

