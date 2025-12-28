C'è attesa per Paratici ma si va al 2026. Lui intanto è a Londra

vedi letture

Fabio Paratici non sarà un dirigente della Fiorentina prima del 2026, questa è ormai praticamente una certezza, nonostante i contatti siano sempre costanti e ci siano sempre meno dubbi che sarà l'ex dirigente della Juventus oggi al Tottenham l'uomo che dovrà provare a salvare il salvabile a Firenze. Tra le notizie più lette di giornata su Firenzeviola.it ci sono proprio gli aggiornamenti legati a un matrimonio che comunque si farà: pronto un contratto molto lungo per Paratici che arriverà al Viola Park da Head of Football.

Lui intanto si gode gli ultimi giorni londinesi e svolge regolarmente il suo lavoro per il Tottenham, ed è comparso al Tottenham Hotspur Stadium per il derby con il Crystal Palace vinto dalla squadra allenata da Thomas Frank. C'è ancora da aspettare per l'annuncio ufficiale che seguirà una risoluzione consensuale con il club londinese prevista per i prossimi giorni, tanto più che gli Spurs hanno già il nome per sostituire Paratici: Carlos Raphael Moersen (spesso chiamato Rafi Moersen), in arrivo dal City Football Group.