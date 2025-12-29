Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Annus horribilis"

La Nazione: "Illusione viola: così si fa dura"

Corriere dello Sport-Stadio: "Con Vanoli fino alla fine"

La Gazzetta dello Sport: "L'attesa di Firenze: Paratici arriva, Vanoli rischia se non batte la Cremonese"

la Repubblica (Firenze): "E' una Fiorentina tutta da rifare: Paratici e la missione salvezza"

Tuttosport: "Viola, per Vanoli fiducia a termine"