Sabiri e un precampionato di ripartenza: ma di fronte a un'offerta partirà

Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it è stato il focus che la nostra redazione ha dedicato ad Abdelhamid Sabiri. Questo pre-campionato per Sabiri può essere un nuovo punto di partenza, ma non necessariamente nella Fiorentina. Con il minutaggio che nelle amichevoli più importanti e probanti è andato via via scemando, se dovesse arrivare un altro centrocampista il marocchino scenderebbe ulteriormente nelle gerarchie. Non un affare per lui, né per la Fiorentina che terrebbe in panchina un giocatore che comunque ha un ingaggio medio-alto che pesa sul bilancio. Il club viola, in caso di offerta congrua (per ora la valutazione è alta) lo lascerà comunque andare, con il giocatore che può considerarsi insomma un assegno da intascare.