Rugani: "Fagioli è cresciuto molto. Kean? Se gira lui, anche la squadra gira"

vedi letture

Oggi in casa viola è la giornata di Daniele Rugani, difensore arrivato dalla Juventus nel mercato invernale, che si è presentato al Wind Media Center parlando anche di Kean e Fagioli, entrambi ex Juventus, che il classe '94 ritrova in maglia viola. Ecco le sue parole su Fagioli: "L'ho ritrovato cresciuto, sia come età che in campo. Si vede che il mister sta facendo un grande lavoro con lui in quel ruolo, perché in fase difensiva e nelle caratteristiche l'ho ritrovato migliore di prima. Nicolò sarà un giocatore importante e che muove molto gli equilibri". Ha poi aggiunto su Kean: "Lui in questa squadra è decisivo.

Quando gira lui, anche la squadra gira. Anche lui l'ho trovato cresciuto e maturato. Poi da quando sono arrivato ha già fatto due gol, speriamo porti bene...".