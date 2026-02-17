Dagli inviati Goretti presenta Rugani: "Porta esperienza e maturità. Speriamo resti a lungo"

Roberto Goretti, dirigente dell'area sportiva della Fiorentina, è presente in sala stampa al Viola Park a fianco al nuovo acquisto Daniele Rugani e lo ha presentato così: "Siamo qui per presentare il nostro ultimo acquisto. Siamo felici di averlo con noi perché Daniele porterà esperienza, maturità e sarà un valore aggiunto. Speriamo resti con noi a lungo".