Chi è stato il miglior viola in Como-Fiorentina 1-2? Vota il sondaggio di FirenzeViola.it!
La Fiorentina batte un colpo nel giorno di San Valentino. La squadra di Vanoli espugna il Sinigaglia e si prende tre punti importantissimi per la corsa alla salvezza, grazie alle reti di Fagioli e Kean. Una gara, quella della vittoria contro il Como, nella quale come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra i calciatori di Vanoli. Ecco il sondaggio:
FirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…di Angelo Giorgetti
FirenzeViolaDopo Torino anche Vanoli ha risposto alle critiche. Ora l'esame Jagiellonia, ma con l'obbligo di dare continuità ai risultati in campionato
Colpaccio del Lecce a Cagliari: i salentini vincono per 2-0, la Fiorentina rimane a -3 dalla salvezza
Mario TeneraniDopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
Tommaso LoretoLa cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisa
