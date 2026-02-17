Rugani e la scelta di Firenze: "Ho seguito l'istinto e la pancia. Contento di ritrovare Paratici"

Si è svolta oggi l'ultima conferenza stampa di presentazione rifguardante il mercato invernale: alle 14.30 è stato il turno di Daniele Rugani, difensore arrivato dalla Juventus. Tra i temi trattati, il difensore classe 1994 ha spiegato anche come è stato l'arrivo a Firenze e le motivazioni relative alla scelta di venire alla Fiorentina. Queste le sue parole sull'argomento al Wind Media Center: "Per quanto riguarda la scelta della Fiorentina, a volte l'istinto e la pancia ti seguono nelle scelte. Sono consapevole di dove sono, non ci si può nascondere: sarà una stagione di sofferenza ed è questo che mi ha riacceso la sensazione dentro. Mi sento un giocatore che può ancora dare tanto, ci sono tanti motivi personali per cui ho scelto la Fiorentina. Si tratta di un club prestigiosissimo, come prestigioso è il centro sportivo.

Continua: "A 31 anni la carriera può ancora dare molto. I giudizi, però, li lascio agli altri. Io risponderò solo sul campo. Sono a disposizione della squadra e non vedo l'ora di far bene"

Infine su Paratici: "Non ci ho parlato a gennaio, ma sapevo sarebbe venuto qua ed è davvero bello averlo ritrovato. C'erano altre situazioni in ballo, sono felice che sia arrivata questa soluzione e appena abbiamo trovato gli accordi sono stato felicissimo".