Sebastian Gishamer e l'unico precedente (positivo) con la Fiorentina: la scheda

La direzione della partita del playoff di Conference League tra Jagiellonia Bialystok e Fiorentina è stata affidata all'austriaco Sebastian Gishamer, che con la squadra viola ha un solo precedente: Fiorentina-TNS (The New Saints), partita della fase a girone di Conference League della passata stagione, vinta dalla squadra, allora allenata da Raffaele Palladino, con le reti di Adli e Kean. Questo playoff per il fischietto di Bürmoos combacia con l'esordio con una squadra polacca, mentre con le squadre italiane sarà la sua seconda direzione, sempre con la Fiorentina.