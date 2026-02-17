Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
FirenzeViola.it
Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 17 febbraio 2026.
Pubblicità
Notizie di FV
FirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 La Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
2 Dopo il Torino anche Vanoli ha risposto alle critiche. Ora l'esame Jagiellonia, ma con l'obbligo di dare continuità ai risultati in campionato
3 Femminile: La Fiorentina batte il Milan ma giocare su certi campi è uno scandalo. Esperimento FVS fallito. Dalla Lazio un’interessante innovazione. Primavera, altri punti preziosi
Copertina
FirenzeViolaFiorentina, per la salvezza è ancora lunga: i segnali dal campionato prima dello Jagiellonia
Mario TeneraniDopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
Tommaso LoretoLa cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com