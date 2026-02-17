Dalle reti di Rui Costa a quelle di Chiarugi: i trascorsi viola contro i club polacchi

vedi letture

Giovedì nel freddo gelido di Bialystok andrà in scena la sfida d'andata dei playoff di Conference Laegue tra Jagiellonia e Fiorentina. La squadra di Vanoli arriva al confronto con una vittoria importante contro il Como di Cesc Fabregas, la cui corsa verso la Champions League si è arenata sul più bello. Ora la Fiorentina vola in Polonia contro una squadra in pieno controllo della propria classifica, dove comanda al primo posto. Per il club gigliato non sarà la prima esperienza nel territorio polacco, in cui ha già affrontato (in partite ufficiali) altre tre squadre: Widzew Lodz, Lech Poznan e Ruch Chorzow.



La Fiorentina ha fronteggiato il Widzew Lodz nel terzo turno di qualificazione di Champions League della stagione 99/00, superato agevolmente con un complessivo 5-1, arrivato dallo 0-2 dell'andata, disputata in Polonia, con le firme di Enrico Chiesa, padre di Federico, e Sandro Cois, che si è ripetuto nelle marcature nel 3-1 del ritorno, con la partecipazione di Rui Costa e Lele Adani, protagonista nella rete del vantaggio e nell'autogol del 2-1.

Dunque solo vittorie, che non si ripeteranno anni dopo contro il Lech Poznan, con cui la Fiorentina ha collezionato: 2 vittorie e 2 sconfitte. Questi risultati arrivano dalle partite dei gironi di Europa League 2015/2016, che videro la Fiorentina sconfitta all'andata per 1-2 e vittoriosa al ritorno con il risultato di 0-2, e dalla doppia sfida dei quarti di Conference League della stagione 22/23 con il parziale finale di 6-4, che permise al club gigliato di accedere alla semifinale.

Infine si arriva al duplice incontro con il Ruch Chorzow nella Coppa delle Fiere (1970/71) dove la Fiorentina ottenne: un pari (1-1) all'esordio nel torneo e il decisivo successo per 2-0 al ritorno con le reti di Chiarugi e Mariani.

Dunque giovedì sarà il primo incontro tra lo Jagiellonia e la Fiorentina, al quale seguirà il ritorno giovedì 26 febbraio.