Dodo e un futuro tutto da scrivere: la Fiorentina per lui chiede 15 milioni

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Uno dei pezzi più letti oggi sul nostro sito è stato quello dedicato al futuro di Dodo. Nonostante le tante voci, la partenza del brasiliano non è ancora una certezza. Tra il club e il giocatore esiste infatti un'intesa chiara: se entro la fine del mercato non dovessero arrivare offerte ritenute congrue, le parti torneranno a sedersi al tavolo per discutere del rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2027. Una soluzione che permetterebbe alla Fiorentina di non ritrovarsi la prossima estate con il rischio di perdere forza contrattuale. Per il momento, però, la sensazione è che il club stia provando a costruire il proprio futuro senza Dodo, pur continuando ad aspettare quell'offerta da 15 milioni che ancora non si è vista.