Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
FirenzeViola.it
Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi in Italia, domenica 9 agosto 2026.
Pubblicità
Notizie di FV
Mastantuono e poi chissà, è l'estate buona per riaprire il cassetto dei sogni. Cresce l'attesa per gli esterni (e la pressione su Grosso)di Tommaso Loreto
Le più lette
1 Mastantuono e poi chissà, è l'estate buona per riaprire il cassetto dei sogni. Cresce l'attesa per gli esterni (e la pressione su Grosso)
Copertina
Lorenzo Di BenedettoIl mercato non è ancora finito, anzi. C'è ancora budget per fare almeno un altro colpo importante e sarà fatto in attacco: servono due esterni. Piccoli, Pellegrino, la Fiorentina e il Bologna: caccia al giusto incastro
Luca CalamaiMastantuono un piccolo Baggio. Con l’argentino si passa al 4-3-2-1. Atta illumina l’amichevole con il Depor. Servono ancora tre colpi per una Viola da Europa League. Antognoni, un finale senza vincitori
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com