Esterni da subito nel "mood" giusto: Valdepenas e Joao Mario convincono

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Uno dei focus più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello dedicato dalla nostra redazione ai due nuovi terzini della Fiorentina, ovvero Victor Valdepenas e Joao Mario, e alle sensazioni che hanno destato i due nel corso dell'amichevole di giovedì contro il Deportivo A Coruna. Contro gli spagnoli, Valdepenas e Joao Mario sono sembrati subito intraprendenti, non timorosi nell’andare all’uno contro uno e nel tagliare il campo sia internamente che sulle corsie, salendo spesso coi tempi giusti e fornendo diversi spunti interessanti. Chiaramente è stato solo un assaggio e una rondine (in piego agosto, peraltro) non può fare primavera, ma la sensazione è che i due nuovi innesti possano portare le caratteristiche ideali per come si interpreta oggigiorno il ruolo in questione, con l'aggiunta di Jimenez che arricchisce ulteriormente il reparto.

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