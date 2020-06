ROCCO, Con lui riecco il mercato dai nomi pesanti

Con l’arrivo di Rocco Commisso l’aria a Firenze è cambiata non poco, soprattutto intorno al calciomercato. I giocatori accostati alla Fiorentina, adesso, fanno sognare i tifosi viola e la voglia di spendere del Patron fa ben sperare. Nelle ultime due sessioni di calciomercato Rocco Commisso, infatti, è arrivato a spendere una cifra intorno ai 120 milioni.

Il primo acquisto è stato il secondo portiere della squadra Pietro Terracciano. Importanti trattative anche con il Sassuolo, arrivando a spendere 14 milioni questa estate per Lirola e Boateng e 16 milioni a gennaio per Duncan. Investimenti veri e propri anche per quanto riguarda il reparto attaccanti della Fiorentina con i 15 milioni per Pedro e i 18 per Cutrone. Tanti i prestiti, come ad esempio Dalbert o Badelj, con anche qualche parametro zero come Caceres e Ribery.

Anche durante il calciomercato di gennaio Rocco Commisso decide di fare le cose in grande e, oltre a l'ex Milan Cutrone, decide di spendere una cifra intorno ai cinquanta milioni di euro per Kouamè, Amrabat, Agudelo e Igor. Manca sempre meno alla nuova sessione di calciomercato estivo e la cosa certa è che con Commisso, sul mercato, c’è solo da divertirsi.