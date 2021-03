RIGANÒ, Prandelli? A Firenze si deve stare volentieri

Tra le notizie più lette nella rassegna stampa odierna di Firenzeviola.it c'è stata quella relativa alle parole rilasciate dall'ex bomber viola Christian Riganò alle colonne de Il Corriere Fiorentino. L'attaccante di Lipari ha analizzato il momento della sua ex squadra, partendo dalle dimissioni di Cesare Prandelli: "Cosa voglio dire alla squadra? Che adesso sta a loro. Quando c’è la partita l’allenatore dà indicazioni, fa dei cambi ma io non ho mai visto uno in panchina fare gol. Ora tirino fuori la Fiorentina dalla lotta per non retrocedere. Prandelli? A Firenze si deve stare volentieri, altrimenti via. Il suo è stato un atto d'amore".

