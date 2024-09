RFV, Rivivi il live della nostra seconda festa di compleanno

20:30 - Due anni di storia, una grande famiglia riunita in una cornice fantastica: Radio FirenzeViola ha spento due candeline con tutte le persone che l’hanno fatta crescere. Rivivi il live di tutta la trasmissione:



20:28 - Con le interviste di Nicola Pozzi e Daniele Amerini si conclude la grande serata di Radio FirenzeViola, che ha trattato temi come la sfida di campionato tra Fiorentina e Atalanta e il confronto tra Kean e Retegui, compagni di nazionale.



20:13 - Siamo agli sgoccioli di questa grande festa con i grandi ospiti di Radio FirenzeViola. È il momento del brivido sportivo che partirà domani.



20:06 - Prosegue la festa in compagnia di alcuni volti noti, ci sono anche Sauro Fattori, Celeste Pin e Angelo Giorgetti, gli uomini che accompagnano Giacomo Galassi e Chiara Bevilacqua.



19:55 - Arrivano anche le voci di tifosi viola in politica: Fabio Giorgetti, presidente della commissione sport, e Francesco Casini, ex sindaco di Bagno a Ripoli, si mostrano ottimisti riguardo alla nuova Fiorentina e al nuovo ciclo



19:40 - Dopo Giulio Dini e Alberto Polverosi, anche Chiara Bevilacqua e Giacomo Galassi di "Garrisca il Vento" intervengono sul palco. Poco dopo è il turno di Lorenzo Di Benedetto protagonista di "se fosse sempre domenica" e Dimitri Conti di TuttomercatoWeb.com.



19:33 - Al microfono di Lorenzo Marucci c’è Leonardo Semplici, ex allenatore di Serie A e della Fiorentina Primavera. Queste le sue parole in breve a Radio FirenzeViola: “Spero di poter rientrare. Guardo tutte le partite di Serie A e B.”



19:25 - “Palla al centro è una grandissima famiglia”, è stato il primo saluto di stasera a Luca Calamai, che ha ringraziato tutta la redazione, Rtv38 per aver aperto le porte di casa a FirenzeViola, e anche Lady Radio per aver permesso di ampliare le frequenze grazie a una fantastica partnership

Intervistato da Lorenzo Marucci,, storico presidente del collettivo, ha dichiarato: "La Fiorentina la porto nel cuore fino alla fine. Mi fa piacere che i nuovi giovani portino avanti quello che abbiamo fatto noi in passato. Quest'estate è la migliore dal punto di vista del mercato."In collegamento telefonico,: "Non potevo mancare. Anche se non sono lì di persona, la vostra serietà è contagiosa e vi ascolto tutti i giorni. La mia connessione con Firenze è forte e mi sento parte di tutto questo, anche dall'altra parte dell'oceano."Dopo i "Mattinieri", è ora il turno di chi ha un programma all'ora di pranzo: è il caso di, padroni di casa diIntervistata da Fabio Ferri, ospite della nostra festa anche un'atleta extracalcistica, l'ex pallavolista della Savino Del Bene,: "Quando arrivi a Firenze e respiri questo amore della città, non puoi non farti trasportare".- Via via vengono presentati tutti i conduttori della grande famiglia di Radio FirenzeViola: oltre a Tommaso Loreto e Pietro Lazzerini, è ora il turno di Andrea Giannattasio, Fabio Ferri, Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, direttore di TuttomercatoWeb.com.questo: questa l'anticipazione del TGR di questa sera ottenuta in diretta durante la nostra festa targata FirenzeViola.it, che, giornalista della Rai, ha dato.A condurre la serata ci saranno due colonne di Radio FirenzeViola:- Ha inizio, a breve la festa per i due anni della nostra radio, con tanti ospiti illustri che interverranno in diretta, in una cornice fantastica sul Lungarno, ospiti del locale Rari Nantes Bistrot.