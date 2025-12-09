Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Dai sogni viola alleminacce, in 145 giorni"

La Nazione: "I fuoriclasse da ritrovare"

Corriere dello Sport-Stadio: "Qualcosa non è cambiato"

La Repubblica: "Fiorentina, il piano salvezza viola"

La Gazzetta dello Sport: "La Viola cambia pelle"