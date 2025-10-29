Rassegna stampa, queste le prime pagine dei quotidiani in edicola
FirenzeViola.it
Queste le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali in edicola oggi, mercoledì 29 ottobre 2025.
Pioli confermato e difeso ma al Viola Park c'è apprensione: un altro tecnico sarebbe già stato esonerato. Ecco l'equivoco che ha fatto saltare il centrocampo e che complica il mercato di gennaio. Contro l'Inter con mentalità da lotta salvezzadi Pietro Lazzerini
4 Contro l'Inter per Pioli come un derby, in caso di non vittoria il peggior avvio della storia viola
Angelo GiorgettiI dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Kean
Mario TeneraniUn punto per miracolo, ma serve tanto di più. La marcia per quota 40 è dura. Subito un grande manager di calcio. La Fiesole contesta, la tribuna pure
