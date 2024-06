Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Nazione: "AAA centravanti cercasi. Retegui, Pradè all’attacco Icardi come Mario Gomez E occhio a Maldini junior"; "Il dualismo con Dodo, il mercato in agguato. Chi ha trovato Kayode ha trovato un tesoro"; "Castro non ha dubbi: Firenze prima di tutto Bonaventura, l’operazione rinnovo è in stallo"; "utti in campo, la stagione è finita Le emozioni della Curva Fiesole"

Gazzetta dello Sport: "Nessun titolo riguardante la Fiorentina"

Corriere Fiorentino:"Un anno a crescita zero"

Tuttosport: "Nessun titolo riguardante la Fiorentina"

Corriere dello Sport-Stadio: "Il centravanti sì ma senza vendere Nico"; "Viola altri due con Brescianini";