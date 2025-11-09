Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

vedi letture

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Nazione: "Riscatto Viola oggi o mai più".

Corriere dello Sport: "Vanoli è gia nei guai".

Tuttosport: "De Rossi contro Vanoli sono subito brividi".

La Repubblica: "Emozione e punti da conquistare la doppia partita di Vanoli. Striscione di minacce dai tifosi".

La Gazzetta dello Sport: "Kean si blocca Vanoli si affida a Mandragora".

Il Corriere Fiorentino: "La prima è senza Kean".