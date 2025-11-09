Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Nazione: "Riscatto Viola oggi o mai più".
Corriere dello Sport: "Vanoli è gia nei guai".
Tuttosport: "De Rossi contro Vanoli sono subito brividi".
La Repubblica: "Emozione e punti da conquistare la doppia partita di Vanoli. Striscione di minacce dai tifosi".
La Gazzetta dello Sport: "Kean si blocca Vanoli si affida a Mandragora".
Il Corriere Fiorentino: "La prima è senza Kean".
Alberto PolverosiVademecum per Vanoli. Venti problemi da risolvere. Il primo: mai pensare “ci salveremo perché siamo la Fiorentina”
Luca CalamaiSe non giocavano contro Pioli la situazione è veramente grave. Vanoli dovrà rifare la preparazione. Nel mercato invernale serve un leader a centrocampo e un grande difensore
