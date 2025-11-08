Genoa-Fiorentina sfida calda, Guida arbitro esperto: con lui 9 vittorie per entrambi i club

vedi letture

La delicata sfida salvezza tra Genoa e Fiorentina sarà diretta dall'arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, fischietto esperto che vanta 214 direzioni in serie A. Sia il Genoa che la Fiorentina sotto la sua direzione vantano 9 vittorie. Ecco i numeri in particolare:

Il Genoa ha vinto nove delle 20 gare disputate in Serie A sotto la sua direzione (4N, 7P); la partita più recente si è chiusa con un pareggio (0-0 vs Milan, 15 dicembre 2024).

Anche la Fiorentina come detto ha vinto nove delle 23 gare disputate sempre in Serie A con Guida arbitro (6N e 8P). E' l'arbitro della vittoria in casa sulla Lazio per 2-1, il 26 febbraio 2024, l'ultima appunto della serie vincente.