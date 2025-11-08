Genoa-Fiorentina sfida calda, Guida arbitro esperto: con lui 9 vittorie per entrambi i club
FirenzeViola.it
La delicata sfida salvezza tra Genoa e Fiorentina sarà diretta dall'arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, fischietto esperto che vanta 214 direzioni in serie A. Sia il Genoa che la Fiorentina sotto la sua direzione vantano 9 vittorie. Ecco i numeri in particolare:
Il Genoa ha vinto nove delle 20 gare disputate in Serie A sotto la sua direzione (4N, 7P); la partita più recente si è chiusa con un pareggio (0-0 vs Milan, 15 dicembre 2024).
Anche la Fiorentina come detto ha vinto nove delle 23 gare disputate sempre in Serie A con Guida arbitro (6N e 8P). E' l'arbitro della vittoria in casa sulla Lazio per 2-1, il 26 febbraio 2024, l'ultima appunto della serie vincente.
Pubblicità
Notizie di FV
Vademecum per Vanoli. Venti problemi da risolvere. Il primo: mai pensare “ci salveremo perché siamo la Fiorentina”di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Vademecum per Vanoli. Venti problemi da risolvere. Il primo: mai pensare “ci salveremo perché siamo la Fiorentina”
2 Aggrappiamoci a Vanoli, resta solo lui. Dovrà produrre un elettroshock. Paura e condizione fisica: i punti critici
Copertina
Luca CalamaiSe non giocavano contro Pioli la situazione è veramente grave. Vanoli dovrà rifare la preparazione. Nel mercato invernale serve un leader a centrocampo e un grande difensore
Stefano PrizioLa madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com