Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Repubblica (Firenze): "Stadio, dossier Fiorentina per trattare con Funaro. Ma Nardella irrita i viola", "Luci per Ndour, Viti e gli altri: l’esercito delle seconde linee regala nuove certezze"
Corriere Fiorentino: "Franchi, la Fiorentina non ci sta. E ora chiede un cambio di passo"
La Gazzetta dello Sport: "Riecco Dzeko. La Fiorentina sceglie il 9 per la risalita"
La Nazione: "Personalità e idee chiare: le certezze di Conference. E ora serve concretezza"
Corriere dello Sport: "Fiorentina, la Formula 2 non sfonda"
Tuttosport: Nessun titolo dedicato alla Fiorentina
Pubblicità
Notizie di FV
Vienna sarà la svolta come la Lazio un anno fa? Pioli spera nella... ripresina. Attenzione a Orsolini, il capocannoniere della Serie Adi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Vienna sarà la svolta come la Lazio un anno fa? Pioli spera nella... ripresina. Attenzione a Orsolini, il capocannoniere della Serie A
Copertina
Luca CalamaiLa squadra è con Pioli. Ndour titolare in campionato. Dzeko invoca giustamente le due punte. Ora Kean per battere il Bologna. Anche senza la Fiesole nuova il Centenario può diventare un momento magico
Stefano PrizioIl vero danno di Gimenez alla Viola dare un alibi, ma il bello del calcio è subito un’altra chance. E Pioli fa finta di nulla
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com