Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Stadio, dossier Fiorentina per trattare con Funaro. Ma Nardella irrita i viola", "Luci per Ndour, Viti e gli altri: l’esercito delle seconde linee regala nuove certezze"

Corriere Fiorentino: "Franchi, la Fiorentina non ci sta. E ora chiede un cambio di passo"

La Gazzetta dello Sport: "Riecco Dzeko. La Fiorentina sceglie il 9 per la risalita"

La Nazione: "Personalità e idee chiare: le certezze di Conference. E ora serve concretezza"

Corriere dello Sport: "Fiorentina, la Formula 2 non sfonda"

Tuttosport: Nessun titolo dedicato alla Fiorentina