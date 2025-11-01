Pioli ripresenta la "vecchia" Fiorentina, il Corriere dello Sport: "Torna il doppio play"

Con il Lecce Pioli riproporrà la "vecchia" Fiorentina, si legge sul Corriere dello Sport. Una cosa rimane nel segno della continuità e anche lì c’è una ragione precisa: il sistema di gioco. Tre difensori, tre in mediana, due esterni e un “quasi” attaccante a sostegno di Kean. In uno schema con i numeri, il solito 3-5-1-1. Dentro cui ci saranno i calciatori che c’erano col Bologna meno di una settimana fa, al netto della rifinitura di oggi che ha sempre il potere di incidere sulle scelte del tecnico viola. Scelte che prevedono intanto il rientro di Pongracic a protezione di De Gea, e ad uscire sarà Comuzzo, e di Ranieri che prenderà il posto di Viti già fuori di suo per l’espulsione rimediata contro l’Inter e la conseguente giornata di squalifica.

Per imporsi sul Lecce, Pioli recupera un po’ di qualità a centrocampo puntando di nuovo sul doppio regista, cioè Nicolussi Caviglia e Fagioli, contando però sul fatto che i due non siano quelli visti, ad esempio, contro il Bologna: motivo per cui il dubbio se l’è portato dietro anche oggi all’ultimo allenamento, tenendo “caldi” sia Ndour che Fazzini. Per le fasce, Dodo a destra e Fortini favorito su Parisi per sostituire Gosens non al meglio.