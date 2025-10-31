Bosi, i funerali si terranno lunedì mattina nella Basilica San Lorenzo
I funerali di Lorenzo Bosi, tragicamente scomparso nella notte di oggi, si terranno lunedì 3 novembre mattina, alle ore 10:00. Il compianto presidente della Rondinella Marzocco sarà celebrato nella Basilica di San Lorenzo in piazza San Lorenzo 9, nel cuore di Firenze.
