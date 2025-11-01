Gudmundsson, prossima settimana volerà in Islanda per il processo: salterà il Mainz
La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione giudiziaria di Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese sarà regolarmente a disposizione per la sfida di domenica contro il Lecce, ma subito dopo — probabilmente lunedì — volerà in Islanda, dove lo attende, nella giornata di mercoledì, l’ultima udienza del processo che lo vede coinvolto nel suo Paese per un’accusa di cattiva condotta sessuale legata a un episodio risalente all’estate del 2023. Il giocatore tornerà poi al Viola Park nella giornata di venerdì, in vista del match di campionato contro il Genoa, saltando dunque soltanto la trasferta di Conference League in programma giovedì 6 novembre contro il Mainz.
Da ricordare che il caso era stato inizialmente archiviato e successivamente Gudmundsson era stato assolto, nell’ottobre 2024, ma il procedimento è rimasto aperto a seguito del ricorso presentato dal procuratore di Reykjavik. È attesa una sentenza definitiva entro i primi giorni di dicembre, dopo l’udienza della prossima settimana.
