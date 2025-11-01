Verso Fiorentina-Lecce, a centrocampo occhio a Ndour: può scalzare Fagioli, ecco perché

Sia secondo La Nazione che secondo La Repubblica-Firenze, Ndour è favorito su Fagioli. È l’ex PSG che dovrebbe completare il centrocampo con Mandragora e Nicolussi Caviglia domenica contro il Lecce. Vicina quindi la conferma di un giocatore più fisico dopo la notte di San Siro e comunque in netto vantaggio su Fagioli. Anzi, secondo La Repubblica-Firenze, il numero 27 viola sarebbe in pole; gli ingressi di Fazzini e proprio di Fagioli a San Siro sono piaciuti davvero poco allo staff tecnico e per questo potrebbero non partire titolari.