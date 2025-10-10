Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

la Repubblica (Firenze): "Il guerriero è tornato: dopo un'estate difficile, Comuzzo ora è pronto"

Corriere Fiorentino: "Oltre la crisi: abbracci e ricordi, i sorrisi di Pioli alla libreria Feltrinelli"

La Nazione: "Libri e ricordi: la Piolitudine"

La Gazzetta dello Sport: "Pioli cambia ancora"

Corriere dello Sport: "Fiorentina-Dodo: prove di disgelo per una firma"

Tuttosport: "Max e i suoi ragazzi: da pupilli a rivali"