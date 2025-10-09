Dodo-Fiorentina, prove di dialogo: fiducia per il rinnovo del brasiliano

Su FirenzeViola.it la notizia del giorno riguarda senza dubbio Dodo. La Fiorentina torna a dialogare con l'esterno brasiliano per un rinnovo che è ormai una sorta di romanzo a capitoli.

Nei prossimi giorni, tutt'al più settimane, sono attesi fisicamente al Viola Park i membri dell'entourage di Dodo, per un incontro che risolva una volta per tutte le incomprensioni accumulatesi fino ad oggi e permetta di ripartire con serenità nei discorsi. Al netto della vicenda, comunque, i rapporti tra il classe '98 brasiliano e la Fiorentina, da intendersi in ogni sua emanazione, sono sempre rimasti buoni. La fiducia di arrivare davvero al traguardo c'è, con un rinnovo fino al 2030 in ponte. 

