Verso gennaio: un centrocampista ma non solo, ecco i piani di mercato della Fiorentina

vedi letture

Tempo di sosta e voci di mercato che iniziano già a circolare in casa Fiorentina in vista del prossimo gennaio. Su FirenzeViola.it ecco alcune anticipazioni. L'inizio difficile per la squadra di Pioli, ha costretto Pradè e Goretti a iniziare le prime valutazioni, che in sintesi sono le stesse con cui si è concluso il mercato estivo.

Due obiettivi già individuati

Nonostante la contestazione reiterata da parte della curva, Pradè va avanti per la propria strada incassando quotidianamente la fiducia della proprietà e insieme ai propri collaboratori sta studiando le priorità per gennaio. La Fiorentina ha evidenziato due lacune che devono essere colmate: l'assenza totale di un'alternativa all'altezza per Pablo Marì e un centrocampista che possa ricoprire le vesti del leader in mediana.

Nessuna alternativa a Pablo Marì

Per quanto riguarda la difesa, la mancata cessione di Comuzzo e il mancato arrivo di Lindelof negli ultimi giorni d'agosto, ha costretto i dirigenti a rinviare l'acquisto di un centrale per la difesa a tre di Pioli e, a meno di cambiamenti radicali, da qui all'apertura del mercato di gennaio, sarà questo il primissimo obiettivo. Il fatto che Pablo Marì sia passato dalla potenziale cessione ad essere titolare, è il sintomo che qualcosa non ha funzionato nella programmazione e in inverno non si potrà sbagliare ancora.

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO