Gosens e il momento no: numeri in calo, ma la leadership rimane

Su FirenzeViola.it oggi anche un punto sul momento no di Robin Gosens. Tanti tifosi della Fiorentina probabilmente ci stanno ancora pensando. Il minuto della sfida tra Fiorentina e Roma è l'82' e i giallorossi sono avanti al Franchi per 2-1 grazie alle reti di Soule e Cristante. I viola, passati in vantaggio con Kean ad inizio match, hanno attaccato per la maggior parte della ripresa alla ricerca del pareggio, colpendo una traversa con Piccoli e sfiorando il 2-2 sempre con l'ex Cagliari, imbeccato su punizione da Nicolussi Caviglia. L'azione più clamorosa per gli uomini di Pioli però deve ancora arrivare, ed è proprio all'82' che si materializza. Fortini dalla destra cerca in area di rigore, con un cross rasoterra, il solito Piccoli, ma il suo pallone va oltre la traiettoria di corsa del giocatore italiano ed arriva sul secondo palo sui piedi di Robin Gosens. Il tedesco, che solitamente arrivando in corsa non sbaglia mai nè il tempo di inserimento nè la conclusione, in scivolata e a due passi da Svilar, con la porta spalancata, colpisce male e spedisce la sfera clamorosamente in curva.

Numeri in calo tra fase offensiva e difensiva

Ora il punto qui non è accusare Robin per l'errore commesso, visto che può tranquillamente capitare di sbagliare, ma piuttosto constatare che in questo avvio di stagione ancora non si è rivisto quel giocatore che lo scorso anno era tranquillamente inseribile tra i migliori laterali dell'intera Serie A ( l'annata si è conclusa per lui con 5 gol e 5 assist in campionato). Il rendimento del tedesco è infatti peggiorato in quasi tutti i parametri, offensivi (non solo comprensivi del numero dei gol) e difensivi. Gosens ha infatti meno goal attesi, meno assist attesi e un minor numero di grandi occasioni create, mentre in fase difensiva effettua meno contrasti, subisce più dribbling ed effettua meno chiusure.

