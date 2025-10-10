Dallo show in Conference alla chance in azzurro: a Ndour le chiavi dell'Italia U21
Oggi è una giornata importante per la Nazionale under21 italiana: allo stadio "Dino Manuzzi" di Cesena alle ore 18:15, gli azzurrini affronteranno la Svezia in una partita valida per le qualificazioni all'Europeo U21 del 2027. Tra i convocati ci sono anche tre giocatori della Fiorentina, ovvero Tommaso Martinelli, Niccolò Fortini e Cher Ndour. Il centrocampista viola classe 2004, a differenza del portiere e del difensore, sembra essere al momento l'unico viola con le maggiori chances di giocare da titolare questo pomeriggio.
Nonostante la giovane età, Ndour ha già accumulato esperienze internazionale giovanili con la Nazionale U21 esordendo nel settembre del 2023. Il tecnico Silvio Baldini sembra intenzionato a riconfermare Ndour anche per questa sfida importante con l'obiettivo di ottenere la terza vittoria di seguito. Il centrocampista si trova in un momento delicato ma stimolante: far bene con la Nazionale sarebbe un segnale forte per la sua crescita e per guadagnarsi fiducia anche in casa viola, dove è reduce dal gol e dall'assist realizzati una settimana fa circa in Conference contro il Sigma Olomouc. Se schierato titolare, Ndour dovrà fare una prestazione convincente e contribuire alzare il livello dell'esperienza del centrocampo azzurro contro una Svezia che viene da una sconfitta contro il Montenegro U21.
