FirenzeViola Rapid Vienna - Fiorentina, ecco dove vedere la partita in chiaro

La Fiorentina stasera in campo contro il Rapid Vienna per il seconda seconda sfida di Conference League. I viola dopo la dolorosa sconfitta contro il Milan è pronta a tornare in campo alla ricerca della vittoria. Per i tifosi che non voleranno verso Vienna non ci sarà l'opportunità di vedere la gara con il Rapid Vienna - ore 18:45 - in chiaro: la partita sarà visibile solo su SkySport e su Now, pagando il relativo abbonamento.

Sarà invece possibile seguire la gara su FirenzeViola.it con la diretta testuale e su Radio FirenzeViola con la cronaca del match del nostro Tommaso Loreto, oltre come sempre a un ampio pre e post-partita.