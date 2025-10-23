Dalla Spagna: il Siviglia vuole (ancora) Richardson. Lui spinge per l'addio

vedi letture

La testata spagnola Estadio Deportivo parla dell'interesse del Siviglia per Amir Richardson, centrocampista 23enne ai margini alla Fiorentina e già cercato dal club iberico la scorsa estate. C'è di più: il media ricostruisce la situazione parlando addirittura del nervosismo del calciatore per non aver firmato con il Siviglia, con il direttore sportivo Antonio Cordòn che avrebbe provato fino all'ultimo a portarlo in Spagna in prestito.

Richardson resta un profilo che piace molto al club andaluso che a gennaio dovrebbe provare un altro affondo dopo che in estate non aveva fatto un'offerta che soddisfaceva economicamente la Fiorentina, Richardson però ha già chiesto di essere liberato nella prossima sessione di mercato anche perché Pioli non lo vede e non lo ha ancora mai fatto scendere in campo in questa stagione. Il Siviglia ha margine per tornare a contrattare a gennaio e Richardson resta un obiettivo primario.