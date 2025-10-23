FirenzeViola "Benvenuti in Conference": ecco il Rapid, nobile decaduta con in bacheca anche una Bundesliga

Trentadue campionati nazionali e 14 coppe d’Austria in bacheca, ma anche 2 titoli di Germania. Non è un refuso, ma la dimostrazione di come lo sport sia riflesso ed espressione della storia, quella con la s maiuscola. Nella nuova puntata di Benvenuti in Conference, il format che vi svela curiosità e aneddoti sulle squadre ora impegnate nella terza competizione europea, parliamo del prossimo avversario della Fiorentina nella fase campionato, lo Sportklub Rapid.

La dicitura Vienna non compare nel nome ufficiale del club fondato nel 1899 da un gruppo di amici desiderosi di aprire le porte del calcio, all’epoca appannaggio dei ceti alti, anche ai lavoratori. Dai primi del Novecento il Rapid si porta dietro il celeberrimo “Rapidviertelstunde”, (Rapid Firtel Schtunde) un rituale di applausi che i tifosi biancoverdi attuano sempre e comunque, indipendentemente dal risultato, sugli spalti dell’Allianz Stadion al 75’.

Dicevamo dei titoli in Germania. La società viennese, infatti, in seguito all’annessione dell’Austria da parte della Germania di Hitler - in un contesto evidentemente drammatico - confluì nel circuito calcistico tedesco riuscendo a vincere la coppa nel 1938 e il campionato nel 1941.

Dagli anni 60 iniziò un lento ma inesorabile declino, interrotto da alcuni lampi, come l’esplosione nel club di una leggenda come Hans Krankl (che nel 1978 vinse la Scarpa d’Oro col Rapid per poi passare al Barcellona) e i 4 campionati vinti negli anni 80, senza dimenticare le due finali di Coppa Delle Coppe, una nel 1985 e la seconda nel 1995. Le due squadre si incroceranno a distanza di due anni dal playoff del 2023 (vittoria del Rapid 1-0 a Vienna, rimonta gigliata 2-0 al Franchi) e ancora una volta, ritrovando il viola, il Rapid certo non sorriderà. La Fiorentina condivide con gli acerrimi rivali dei biancoverdi - l’Austria Vienna - il colore di rappresentanza.

Questo e molto altro nello speciale a cura di Francesco Benvenuti