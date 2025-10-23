Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: dove seguire la partita

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: dove seguire la partita FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Questa sera alle 18:45 andrà in scena Rapid Vienna-Fiorentina, gara valida per il secondo turno del maxi-girone di Conference League. L'incontro sarà visibile su Sky Sport, così come potrete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta testuale di FirenzeViola.it o la radiocronaca, su Radio FirenzeViola, del nostro inviato Tommaso Loreto a Vienna