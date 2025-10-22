Curva Fiesole, il Comune annuncia il ritardo: "Sarà pronta per il 2027"
Tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it c’è la nota con cui il Comune di Firenze ha annunciato il ritardo dei lavori in Curva Fiesole: “Mi era stato consegnato un cronoprogramma intermedio - le parole del sindaco Sara Funaro - dove l’auspicio era quello di arrivare a concludere gli interventi in curva Fiesole ad agosto 2026, per il Centenario della Fiorentina. Purtroppo, per una serie di problemi tecnici, ci sono stati dei ritardi che comportano uno slittamento del completamento del primo lotto di lavori nei primi mesi del 2027”.
FirenzeViolaLe due Under 17 Femminili e la Coppa Italia Primavera. Un cortocircuito della Federazione
Il vero danno di Gimenez alla Viola dare un alibi, ma il bello del calcio è subito un’altra chance. E Pioli fa finta di nulladi Stefano Prizio
1 Il vero danno di Gimenez alla Viola dare un alibi, ma il bello del calcio è subito un’altra chance. E Pioli fa finta di nulla
FirenzeViolaRestare squadra per 90 minuti, l’obiettivo di Pioli e della Fiorentina. A Vienna è turnover, ma a Firenze i ritardi sul Franchi potevano essere comunicati prima
Lorenzo Di BenedettoLe autoaccuse di Pradè e Pioli tanto inutili quanto stucchevoli. Entrambi meriterebbero l'esonero, ma chi decide in casa Fiorentina? Si parlava di ambizione, allora ecco la provocazione: via tecnico e dirigente e offerta seria a Giuntoli e Spalletti
Angelo GiorgettiPradè si autocontesta e dà ragione alla Curva, eppure deve risolvere questo disastro. Ha senso indebolirsi e attaccare gli arbitri? Cacciare una persona sola non serve, i problemi nascono da lontano. E domenica il Bologna…
Mario TeneraniRigore farlocco, Gimenez peggio. La notte lunga di Pradè, pensa alle dimissioni. Pioli avanti con la fiducia della società. Fiorentina, ora l'obiettivo sono 40 punti
