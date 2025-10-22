Curva Fiesole, il Comune annuncia il ritardo: "Sarà pronta per il 2027"

Tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it c’è la nota con cui il Comune di Firenze ha annunciato il ritardo dei lavori in Curva Fiesole: “Mi era stato consegnato un cronoprogramma intermedio - le parole del sindaco Sara Funaro - dove l’auspicio era quello di arrivare a concludere gli interventi in curva Fiesole ad agosto 2026, per il Centenario della Fiorentina. Purtroppo, per una serie di problemi tecnici, ci sono stati dei ritardi che comportano uno slittamento del completamento del primo lotto di lavori nei primi mesi del 2027”.

