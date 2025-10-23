Dagli inviati

Nasce una nuova famiglia viola: ecco il Viola Club Midlands

Oggi alle 14:44Primo Piano
di Alessandro Di Nardo
fonte T. Loreto - da Vienna

Il gruppo è nato a fine agosto, ma per loro quella di Vienna sarà la prima trasferta europea: si tratta del Viola Club Midlands, una 'famiglia' che nasce con l'obiettivo di aggregare tutti i tifosi della Fiorentina che si trovano nella zona centrale dell'Inghilterra. La sede è a Leamington Spa, un distaccamento gigliato nel cuore della Gran Bretagna. Ecco le immagini da Vienna poco prima di Rapid-Fiorentina.