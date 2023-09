INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PER NICO PROBLEMA TRA ADDOME E ANCA: IL PUNTO Nico Gonzalez è uscito anzitempo dal campo a causa di un infortunio, ed è stato sostituito nell'intervallo da Christian Kouame. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it per l'argentino si tratterebbe di un problema tra l'addome e... Nico Gonzalez è uscito anzitempo dal campo a causa di un infortunio, ed è stato sostituito nell'intervallo da Christian Kouame. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it per l'argentino si tratterebbe di un problema tra l'addome e... NOTIZIE DI FV RANIERI, SI È PRESO LA FIORENTINA E PUNTA LA NAZIONALE Il grande protagonista della partita di Genk è stato Luca Ranieri, capace di segnare una doppietta senza aver prima mai fatto un gol con la maglia della Fiorentina. Il difensore si è preso tutti i premi di migliore in campo da parte dei quotidiani e ha... Il grande protagonista della partita di Genk è stato Luca Ranieri, capace di segnare una doppietta senza aver prima mai fatto un gol con la maglia della Fiorentina. Il difensore si è preso tutti i premi di migliore in campo da parte dei quotidiani e ha... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 settembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi