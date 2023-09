RANIERI, Lo scopritore: "Ha grande forza di volontà. Può diventare il capitano futuro dei viola"

FirenzeViola.it

Lorenzo Montefiori a Radio Firenze Viola

L'uomo del momento in casa Fiorentina è Luca Ranieri: per parlarne su Radio FirenzeViola è intervenuto Lorenzo Montefiori, dirigente che per primo ha lanciato il difensore spezzino nel calcio che conta: "Ha tanta fame e si diverte. Poi ha una tecnica pazzesca, non so se avete notato il tunnel che ha fatto ieri sera, quella giocata è sintomo di un grande stato d'animo. Ora poi gode della stima e fiducia dell'allenatore. Ha sviluppato un carattere ed una fiducia in se stesso pazzesca Lui è stato molto male per la situazione di Praga, quando è dovuto uscire per crampi. Per far capire la forza di volontà di questo ragazzo, lui è andato a Salerno in un clima quasi impossibile, con la curva in subbuglio per il suo trasferimento. Lui si è messo a lavorare ed ha convinto tutti. Ha un attaccamento alla maglia, ovunque vada, impressionante.

Il paragone con Chiellini? Sì, per la fisicità e per la volontà di battagliare con tutti, anche quelli più grossi. Ma per la qualità palla al piede mi ricorda anche Bonucci. Si completa a perfezione con Milenkovic, che penso sia il suo partner ideale.

Il suo rapporto con Firenze? Si è sempre trovato bene lì. Anche quando non giocava, ha sentito l'affetto di tifosi e piazza; è contentissimo, anche perché sennò non avrebbe rinnovato. In futuro lo vedo ancora lì, può diventare il nuovo capitano della Fiorentina".