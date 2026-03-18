Vanoli, lo stress fisico e le speranze di conferma. L'ultima parola a Paratici
Vanoli ancora in sella sulla panchina viola l'anno prossimo? Se lo domanda oggi Firenzeviola.it in uno dei suoi focus più letti. Chi lo conosce bene assicura lo stress fisico e mentale che Vanoli ha avuto in questi mesi a Firenze. D'altronde si sa che la Fiorentina è l'Università del calcio e ti mette sotto pressione tanto che qualcuno disse che un anno a Firenze vale come sette altrove. Vanoli lo sapeva avendo giocato in maglia viola, ma questi mesi sono stati anche più duri di quanto si aspettava, però è riuscito a mettere la testa fuori e ora spera in questo finale di campionato di meritarsi la riconferma. La clausola nel suo contratto fino al 2026 è unilaterale a favore del club che deciderà se rinnovare per (almeno) un altro anno con Vanoli oppure guardarsi altrove.
Leggi anche: 131 giorni dopo. Vanoli ora spera in una conferma, deciderà la Fiorentina
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati