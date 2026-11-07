Qual è l'obiettivo stagionale della Fiorentina? Vanoli: "Né pressioni, né limiti"

La Fiorentina si presenta all'undicesima gara di campionato con 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e ben sei sconfitte. La partita con la Juventus sarà importante per dare continuità alla vittoria di Reggio Emilia con il Sassuolo e per capire gli obiettivi della squadra viola: perdere significherebbe stagione compromessa e lotta salvezza, la vittoria permetterebbe di guardare con più fiducia al futuro, pur senza sogni di gloria. A precisa domanda, su qual è il vero obiettivo di questa squadra, l'allenatore Paolo Vanoli in conferenza stampa ha risposto:

"Non ci dobbiamo creare pressioni ma neanche porci dei limiti.

Se ripenso a gare dove potevamo fare punti e non li abbiamo fatti... ma se poi penso che abbiamo perso vuol dire che c'è tanto da lavorare. Non ci dimentichiamo quello che ha detto il direttore: è meglio arrivare 12° un anno per crescere in futuro".